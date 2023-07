PSG: Kylian Mbappé envisage de traîner le club devant la justice

Poussé vers la sortie par le PSG et écarté de la tournée au Japon, Kylian Mbappé envisage des actions en justice contre son club, selon les informations de la Gazzetta dello Sport.

Énième information dans le dossier Kylian Mbappé. Refusant de voir partir son joueur libre en 2024, après que ce dernier a refusé de prolonger son bail, le PSG a placé le natif de Bondy sur la liste des transferts et met tout en œuvre pour le faire quitter le club cet été ou prolonger. Lancé dans un bras de fer avec le Paris Saint-Germain, le champion du monde 2018 ne compte pas flancher et envisage déjà des actions contre son club, à en croire la Gazzetta dello Sport.

Selon le média italien, le camp du joueur de 24 ans évalue la possibilité d’entamer des actions en justice contre le PSG. En cas de maintien de l’exclusion du joueur de l’équipe après la fin du mercato, il pourrait faire appel à la commission juridique de la Ligue pour demander sa réintégration, explique la GdS.

Le joueur de 24 ans, a la possibilité de saisir le conseil des prud’hommes afin de demander la résiliation de son contrat. Cette procédure pourrait être longue et exigeante, mais selon Mattia Grassani, un avocat expert en droit du sport qui collabore avec des clubs de Serie A et s’est exprimé à ce sujet dans AS, le joueur aurait de fortes chances de l’emporter.

«Si les comportements de harcèlement et de discrimination sont confirmés, la résiliation du contrat est possible. Mbappé peut être dissocié si les comportements ne se limitent pas à ne pas être convoqué pour un match de championnat et, au contraire, sont une situation répétée de manque de considération envers le joueur et d’isolement, pour une raison absolument claire : sa volonté de ne pas renouveler. Il pourrait obtenir la résiliation du contrat, une compensation financière importante et la liberté de signer avec n’importe quel autre club», explique-t-il.

Pour rappel, le PSG a accepté une offre de 300 millions d’euros de Al Hilal pour Kylian Mbappé. Le club saoudien est même déjà entré en contact avec le clan du joueur pour tenter de finaliser l’opération. Relevo explique pourtant que KM7 préférait faire une saison blanche sur le banc plutôt que de rejoindre l’Arabie Saoudite.

