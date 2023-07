PSG: Kylian Mbappé écarté du groupe pour la tournée au Japon

-Publicité-

Kylian Mbappé ne figure pas dans le groupe retenu par Luis Enrique pour la tournée de présaison au Japon. Selon les informations de RMC Sport, le natif de Bondy a été prévenu de sa mise à l’écart après le match amical contre le Havre, vendredi dernier.

Plus rien ne va entre le PSG et Kylian Mbappé. Après la victoire contre le Havre, le club de la capitale a dévoilé ce vendredi son groupe pour la tournée estivale de préparation au Japon. Et la grosse surprise de cette liste de Luis Enrique est l’absence de Kylian Mbappé. Selon RMC Sport, KM7 a été prévenu lors d’un entretien avec son entraîneur et Luis Enrique vendredi.

Cette décision du PSG fait monter d’un cran la tension avec son joueur. Le club parisien affiche ainsi clairement sa décision de se débarrasser du natif de Bondy dès cet été, à moins que celui-ci n’accepte de prolonger son contrat qui se termine en 2024. Tant qu’il ne reverra pas son choix sur sa prolongation, Mbappé risque donc d’être mis à l’écart du groupe durant tout le prochain exercice, une situation qui rappelle celle d’Adrien Rabiot par le passé.

Selon les informations de L’Équipe, le Paris Saint-Germain a prévu de déclarer officiellement Kylian Mbappé comme transférable le 31 juillet prochain, date à laquelle son option de prolongation prend fin. Le club le considère comme celui qui bloque les mouvements de l’équipe cet été, et compte régler ce problème pour faire avancer son mercato.

Toujours selon le quotidien français, l’attaquant de 24 ans reste impassible malgré la position intransigeante de son club à son égard. Rappelons que tout joueur non sélectionné pour le rassemblement asiatique sera considéré persona non grata. Le feuilleton Mbappé prend donc une nouvelle tournure et la presse espagnole va sans doute s’en délecter.

Le groupe du PSG pour la tournée au Japon

1 – Keylor Navas

2 – Achraf Hakimi

3 – Presnel Kimpembe

4 – Manuel Ugarte

5 – Marquinhos

6 – Marco Verratti

8 – Fabian Ruiz

10 – Neymar Jr

11 – Marco Asensio

14 – Juan Bernat

15 – Danilo Pereira

17 – Vitinha

18 – Renato Sanches

19 – Kang-in Lee

21 – Lucas Hernandez

27 – Cher Ndour

28 – Carlos Soler

30 – Alexandre Letellier

32 – Layvin Kurzawa

33 – Warren Zaïre-Emery

35 – Ismaël Gharbi

36 – Serif Nhaga

37 – Milan Skriniar

38 – Ethan Mbappé

39 – Ilyes Housni

43 – Noah Lemina

44 – Hugo Ekitike

50 – Louis Mouquet

99 – Gianluigi Donnarumma

Le groupe parisien pour la tournée au Japon. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2023

