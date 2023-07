PSG: Kylian Mbappé confirme sa venue en Algérie

-Publicité-

Après le Cameroun où il a été célébré comme un « demi-dieu », Kylian Mbappé passera également quelques jours en Algérie, le pays d’origine de sa mère, a confirmé l’attaquant du PSG au micro de ‘La Nouvelle Chaîne Ivoirienne’, même si aucune date n’a été fixée.

« Venir en Algérie ? On essaye de programmer ça pour bientôt. Ça serait avec plaisir. Je n’ai jamais vu ça comme une contrainte. L’Afrique c’est mes racines« , a déclaré mardi à ‘La Nouvelle Chaîne Ivoirienne’ Kylian Mbappé qui venait de passer un séjour au Cameroun, pays d’origine de son père Wilfrid. Certes, aucune date n’a été évoquée pour ce voyage de la star parisienne dans le Maghreb.

Mais Kyks a bien l’intention de fouler le sol de ses grands parents maternels. Le joueur de 24 ans qui reprend l’entrainement avec les Rouge & Bleu lundi prochain, ne pourrait apparemment pas programmer ce rendez-vous pour cet été, l’ancien Monégasque n’ayant plus qu’une poignée de jours pour savourer ses vacances.

« L’Algérie est une équipe sur laquelle il faut compter«

Toujours au micro de la TV ivoirienne, le Bondynois a lâché quelques mots à la sélection algérienne, vainqueur de la CAN 2019 mais en perte de vitesse ces dernières années: « L’Algérie a une bonne équipe et ils ont gagné la CAN (2019, ndlr). C’est une équipe sur laquelle il faut compter et on ne les oublie pas. Malheureusement, ils n’ont pas pu jouer la dernière Coupe du monde. Le Cameroun les a éliminés. Mais ils vont essayer d’être à la prochaine. »

La récente performance des Lions de l’Atlas du Maroc, arrivés quatrième à la Coupe du monde Qatar 2022, était également au menu de cette interview avec la presse ivoirienne: « Un pays africain bientôt champion du monde ? Je n’espère pas tant que j’y jouerai ça veut dire que je gagnerai moi (rires). Le Maroc a montré que c’est possible de faire de grandes choses. Il n’y a plus aucune raison pour les Africains de se mettre des barrières. Athlétiquement et techniquement, les équipes sont rodées? »

