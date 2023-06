PSG: « Je fais ce que je veux », Neymar cash sur sa blessure et son hygiène de vie

Dans une interview accordée au média brésilien BandSports, Neymar est revenu sur ses blessures à répétition, qui ont entravé son aventure parisienne. Et l’attaquant du PSG en a profité pour clore le débat sur son hygiène de vie.

Indésirable au PSG avec une saison mitigée, qui a prématurément pris fin suite à une blessure à la cheville, Neymar ne devrait pas être parisien l’été prochain. Poussé vers la sortie, l’attaquant brésilien n’est plus contre un départ cet été, où Manchester United et le Barça seraient ses prochains points de chute. En attendant d’être fixé, la star auriverde, en fin de convalescence, profite de ses vacances dans son pays natal.

L’occasion pour le joueur de 31 ans d’évacuer certains sujets le concernant. Dans les colonnes du média local BandSports, l’ancien du Barça est revenu sur sa blessure qui lui avait coupé l’herbe sous les pieds alors qu’il semblait partie pour réaliser sa meilleure saison depuis son arrivée chez les Rouge & Bleu.

- Publicité-

Un coup dur pour l’idole de Santos. « C’est horrible de ne pas jouer de matchs et d’être blessé. J’aime beaucoup jouer, être sur le terrain. C’est déjà assez dur de ne pas pouvoir jouer un match. Mais imagine quand tu es écarté pendant 4-5 mois ! C’est terrible. Ça me manque. Je suis né pour ça, pour jouer au football», a-t-il confié.

L’autre sujet évoqué par le buteur brésilien est relatif à ses frasques extra-sportifs. L’Auriverde est souvent critiqué pour son hygiène de vie et son goût prononcé pour les distractions. Un débat qu’a clôturé cash le numéro 10 parisien. Il n’a de compte à rendre à personne pour ce qu’il fait en dehors des terrains.

« Je n’ai jamais évité mes responsabilités. Au contraire, je me frappe toujours la poitrine et je dis « allez, tu peux me frapper à nouveau ». Je connais mon talent, je sais de quoi je suis capable. Le football n’est pas un sport individuel. Si c’était le cas, j’aurais déjà atteint tous mes objectifs, mais ce n’est pas le cas. Quant aux critiques en dehors du terrain, parfois je ne suis pas d’accord car elles affectent ma vie personnelle et je fais ce que je veux. » Une sortie qui a le mérite d’être clair.

Articles similaires