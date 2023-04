PSG: Galtier « profondément choqué » par les accusations de racismes

En début de conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a lu un communiqué, dans lequel il a réagi aux accusations de racisme et d’islamophobie dont il est l’objet.

A la veille du choc contre Lens en Ligue 1, Christophe Galtier s’est présenté face aux journalistes, pour la traditionnelle conférence de presse d’avant match. Evidemment, le technicien français se savait attendu, lui qui est au cœur d’un énorme scandale en France. En effet, il est accusé d’avoir tenu des propos racistes et islamophobes alors qu’il était entraîneur de l’OGC Nice.

Avant de répondre aux questions, Galtier a donc pris les devants, en lisant un communiqué dans lequel il rejette une nouvelle fois toutes ses accusations. « Je suis profondément choqué par les propos que l’on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, qui me heurtent au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM élevé dans la mixité, élevé dans le respect de l’autre quelles que soient son origine, sa couleur, sa religion« , a-t-il déclaré, relayé par RMC Sport, avant de poursuivre: « Toute ma vie d’homme a été dictée par le souci du partage et dubien-vivre avec les autres, je ne peux accepter que mon nom et ma famille soit sali de la sorte. » Il promet d’attaquer en justice tous ceux qui s’y risquent.

Pendant le déroulement de la conférence de presse à proprement parler, Galtier a profité de l’occasion pour remercier tous ceux qui le soutiennent dans ses moments difficiles. « J’ai eu beaucoup de messages très désagréables mais aussi de nombreux messages de soutien. J’ai vu les soutiens publics de certaines personnes, entraîneurs, dirigeants, joueurs. J’ai aussi eu beaucoup de messages de soutien anonymes. Ce sont des moments tellement difficiles et on apprécie ces messages d’autant qu’il faut aussi toujours faire attention à ses propos quand une attaque peut sortir« , a déclaré l’ancien coach de Lille.