PSG: Galtier évoque le bilan en fin de saison

En conférence de presse d’avant match ce jeudi, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier s’est exprimé au sujet du bilan de fin de saison que fera le club parisien. Le technicien français a averti qu’”Il ne faudra pas oublier que c’était une saison singulière ».

Le PSG se déplace ce vendredi sur la pelouse d’Angers, dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Avec une avance confortable de huit points sur son dauphin Marseille, le club parisien ferait un pas de plus vers un nouveau sacre dans le championnat de France. Par ailleurs, la saison tire petit à petit vers sa fin, et les observateurs et les journalistes s’intéressent déjà au bilan de fin d’exercice du club français. Pour rappel, les Franciliens ont été éliminés de toutes les Coupes nationales ainsi que de la Ligue des champions.

Interrogé sur le sujet en conférence de presse d’avant match ce jeudi, l’entraîneur Christophe Galtier a déjà tenté de relativiser. « Il y aura à un bilan qui sera fait en fin de saison, même si j’échange beaucoup avec Luis Campos et avec notre président. Ce bilan sera fait. Il ne faudra pas oublier que c’était une saison singulière, avec une compétition internationale, la plus belle, en plein milieu. Automatiquement, il faudra bien analyser ce qu’il s’est passé sur la première partie de saison et la deuxième partie. Pourquoi, pour quelles raisons? Est-ce qu’il y a un manque de visibilité? Je ne le crois pas, on sait sur quoi nous devons axer notre réflexion pour améliorer notre effectif et notre jeu. Est-ce que cette saison va faire réfléchir certains joueurs sur l’envie éventuelle de venir à Paris? Croyez-moi que beaucoup de joueurs veulent rejoindre le PSG« , a-t-il expliqué.

Beaucoup d’observateurs considèrent déjà que la première saison de Galtier a la tête du PSG est ratée. Certains n’hésitent même pas à demander le départ du technicien français. Mais ce dernier ne compte pas quitter son poste, comme il l’a encore fait savoir.

« Nous travaillons avec Luis Campos sur l’architecture de l’effectif de la saison prochaine, avec les modifications que l’on souhaite apporter pour améliorer l’équipe, pour avoir peut-être plus de variété dans notre jeu, que ce soit à travers différentes organisations, avoir un meilleur équilibre. Nous travaillons depuis des semaines et aussi la semaine dernière plus précisément. Suis-je persuadé d’être l’entraîneur la saison prochaine? Je me projette pour être l’entraîneur de la saison prochaine au PSG« , a-t-il expliqué.

