PSG: Galtier condamne les manifestations devant le domicile de Neymar

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a condamné les manifestations de supporters parisiens devant le domicile de Neymar pour réclamer son départ.

L’actualité du PSG est très rythmée ces derniers jours, et le cas de Neymar fait partie des sujets qui font le plus parler. Des supporters parisiens se sont rendus devant le domicile du joueur brésilien à Bougival pour lancer des chants lui demandant de quitter le club, ce qui a entraîné une forte réaction de la part de certains observateurs, anciens joueurs et partenaires de l’ancien joueur du FC Barcelone.

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur parisien Christophe Galtier a été invité à donner son point de vue sur cet acte des supporters. « Concernant le rassemblement des supporters au domicile d’un joueur, que ce soit Ney ou un autre, je dis qu’il faut faire très attention à cela. La vie privée doit rester la vie privée. Je peux comprendre la colère et la déception de nos supporters. Je peux comprendre qu’on puisse venir manifester ici sur le lieu de travail, devant les bureaux de la Factory. Je n’accepte pas qu’on puisse aller au domicile de qui que ce soit. Il peut y avoir des débordements. Notre société est devenue folle et dangereuse », a-t-il exposé, prenant bien soin de choisir ses mots.

Dans un communiqué, le PSG avait également dénoncé ce comportement des fans du club. Au milieu de son beau désordre, le club de la capitale française doit trouver le moyen de se remobiliser en cette fin de saison. Avec seulement 5 points d’avance sur son dauphin, le PSG doit se réveiller rapidement pour ne pas voir Marseille lui chiper le titre de Ligue 1.

