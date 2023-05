PSG: fin de saison pour un autre cadre de Galtier

-Publicité-

Dans un communiqué publié ce mercredi sur son site officiel, le PSG a annoncé la fin de saison pour Nuno Mendes, blessé contre Lorient dimanche dernier.

Dimanche dernier, le PSG se faisait humilier devant son public par Lorient (défaite 1-3) lors de la 33e journée du championnat de France. Au cours de la partie, le jeune prometteur défenseur gauche parisien Nuno Mendes a cédé sa place sur blessure. Et le verdict est tombé ce mercredi pour le latéral gauche portugais.

En effet, dans un communiqué publié ce jour, le Paris Saint-Germain a annoncé que son joueur ne foulera plus les pelouses avant la fin de saison. «Victime d’une lésion haute de l’ischio-jambier droit lors du dernier match contre Lorient, Nuno Mendes ne reprendra pas la compétition avant la fin de la saison», peut-on lire dans la publication du club parisien.

Une très mauvaise nouvelle pour Christophe Galtier qui perd un autre de ses cadres, après Neymar ou encore Kimpembe, à un moment où la course au titre semble totalement relancé en Ligue 1. En effet, après sa défaite contre Lorient, le PSG ne compte plus que 5 points d’avance sur son dauphin Marseille, qui croit plus que jamais au titre.

La fin de saison s’annonce donc agitée du côté du club de la capitale française, qui doit en plus faire face aux cas Lionel Messi. Le champion du monde 2022 a été en effet suspendu deux semaines par le club parisien, pour s’être rendu en Arabie Saoudite dimanche dernier, contre l’avis de ses dirigeants.

