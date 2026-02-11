Benin Web TV
Les demi-finales de la Coupe LFFP sont programmées pour le samedi 14 février à 17h et opposeront exclusivement des équipes de l’Arkema Première Ligue. Le dernier carré réunit le Dijon FCO, l’Olympique Lyonnais, le Paris FC et le Paris Saint-Germain, qui se disputeront les deux places en finale.

Football
PSG et PFC se rencontrent en demi-finale de la Coupe LFFP
Sur la pelouse du Campus PSG de Poissy, le Paris Saint-Germain accueillera le Paris FC, une affiche 100 % parisienne attendue. De son côté, le Dijon FCO jouera à domicile au Stade Gaston-Gérard face aux Lyonnaises, qui trustent actuellement le haut du classement.

La décision pour le titre se jouera un mois plus tard : la finale est fixée au samedi 14 mars à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Pour permettre au public de suivre ces rencontres, la Fédération française de football assurera une diffusion en direct via sa chaîne YouTube.

Contexte et enjeux

Cette première édition de la compétition met en lumière la domination du championnat, avec quatre clubs de l’élite en lice. Le duel parisien entre PSG et Paris FC promet d’être particulièrement animé, tandis que la confrontation entre Dijon et Lyon permettra de mesurer la solidité des Bleues face au leader du championnat. Les téléspectateurs pourront suivre les affrontements en streaming, offrant une visibilité internationale à cette phase finale.

