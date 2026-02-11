PSG et PFC se rencontrent en demi-finale de la Coupe LFFP

Les demi-finales de la Coupe LFFP sont programmées pour le samedi 14 février à 17h et opposeront exclusivement des équipes de l’Arkema Première Ligue. Le dernier carré réunit le Dijon FCO, l’Olympique Lyonnais, le Paris FC et le Paris Saint-Germain, qui se disputeront les deux places en finale.

Sur la pelouse du Campus PSG de Poissy, le Paris Saint-Germain accueillera le Paris FC, une affiche 100 % parisienne attendue. De son côté, le Dijon FCO jouera à domicile au Stade Gaston-Gérard face aux Lyonnaises, qui trustent actuellement le haut du classement.

La décision pour le titre se jouera un mois plus tard : la finale est fixée au samedi 14 mars à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Pour permettre au public de suivre ces rencontres, la Fédération française de football assurera une diffusion en direct via sa chaîne YouTube.

