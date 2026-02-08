PSG et OM dévoilent leurs titulaires pour la J21 de Ligue 1

Ce soir, le Parc des Princes accueille le dernier rendez-vous de la 21e journée de Ligue 1 : le Classique entre le PSG et l’OM, coup d’envoi à 20h45.

Ce soir, le Parc des Princes accueille le dernier rendez-vous de la 21e journée de Ligue 1 : le Classique entre le PSG et l’OM, coup d’envoi à 20h45.

Paris pointe à la deuxième place, à une longueur du leader Lens, tandis que Marseille se trouve quatrième ; la rencontre revêt donc une importance particulière pour les ambitions des deux clubs.

Il s’agit du troisième et dernier affrontement de la saison entre les rivaux : les Phocéens s’étaient imposés au Vélodrome lors du match aller, alors que le PSG avait pris le dessus au Trophée des Champions.

Publicité

Compositions

Les entraîneurs Luis Enrique et Roberto De Zerbi ont communiqué leurs onze de départ et ont tous deux surpris en changeant de gardien. À Paris, Safonov est aligné dans les cages en lieu et place de Chevalier, et le géorgien Khvicha Kvaratskhelia débutera sur le banc. Côté marseillais, De Lange prend la place de Rulli. Parmi les titulaires olympiens figurent notamment Timber et Nwaneri.

PSG aligne : gardien Safonov ; défenseurs Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes ; milieu Vitinha, Neves et Mayulu ; en attaque Doué, Dembélé et Barcola.

Marseille présente : De Lange dans les buts ; Weah, Medina, Balerdi, Pavard et Emerson en défense ; Greenwood, Hojbjerg, Timber et Nwaneri au milieu ; Gouiri en pointe.