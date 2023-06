PSG: Emmanuel Macron veut prendre en main le dossier Mbappé

-Publicité-

Interrogé par un jeune fan parisien, le président français Emmanuel Macron a assuré qu’il allait tenter de convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG.

C’est le dossier qui cristallise l’actualité du football en ce moment. Kylian Mbappé n’activera pas l’année en option pour prolonger son contrat jusqu’en 2025 avec le PSG. Le joueur se retrouverait donc libre de tout contrat en juin 2024 et pourrait donc potentiellement se mettre d’accord avec l’équipe de son choix dès janvier 2024. Une situation qui ne conviendrait pas du tout au club parisien, qui aurait décidé de vendre sa superstar cet été.

Et même si le natif de Bondy a assuré à plusieurs reprises qu’il voulait rester à Paris la saison prochaine, les rumeurs ne faiblissent pas et les réactions sur cette affaire continuent de pulluler en France. Cette fois, c’est le président de la République française en personne qui a donné son avis. Interrogé par un jeune supporter du club francilien, vêtu d’un maillot du buteur tricolore, Emmanuel Macron a assuré qu’il allait se pencher sur le dossier de l’attaquant de 24 ans.

« [Vous savez s’il reste Kylian?] Je n’ai pas de scoop mais je vais essayer de pousser pour« , a répondu le président de la République à son interlocuteur. Même s’ il n’a pris aucun engagement ni dévoilé sa méthode, Emmanuel Macron confirme l’importance du cas Mbappé pour le foot et le sport français. Pour rappel, le président français était déjà intervenu en 2022 pour faciliter la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, alors que ce dernier était annoncé avec insistance au Real Madrid. On prend les mêmes et on recommence donc….

