PSG: Donnarumma vole au secours de Galtier

Présent en zone mixte ce dimanche, après la défaite du PSG face à Lorient (1-3), le portier du PSG Gianluigi Donnarumma est monté au créneau pour prendre la défense de son entraîneur, sévèrement critiqué depuis des semaines.

Le PSG connaît probablement sa pire saison depuis l’arrivée des Qataris. Décevant sur la scène européenne, le club parisien ne fait pas mieux en France. Battu par Lorient (1-3) dimanche, le champion de France en titre ne compte plus que 5 points d’avance sur son dauphin en Ligue 1 Marseille. Évidemment, le premier visé pour ses résultats jugés insuffisants, c’est l’entraîneur Christophe Galtier, qui connaît sa première saison sur le banc du club. Critiqué avec virulence ces dernières semaines, le technicien français a reçu le soutien de son gardien de but, Donnarumma.

Présent en zone mixte après la défaite face à Lorient, le portier italien a d’abord exprimé sa déception. «Nous sommes tous déçus. Lorient a fait un grand match. Nous avons perdu trop de points à la maison et nous sommes tristes pour le public venu au stade. Il faut réfléchir aux points que nous devons travailler, améliorer et mettre ça en place sur le terrain. Nous entendons beaucoup de choses mais nous sommes concentrés pour bien finir cette saison, c’est très important pour tout le monde : pour le club, les supporters. Nous devons être concentrés et travailler. Nous avons perdu trop de points à la maison et nous devons être énervés à cause de cela», a-t-il déclaré, relayé par Footmercato.

Relancé sur son entraîneur, le dernier rempart du PSG a assuré que toute l’équipe était encore derrière Christophe Galtier. «On est triste de la situation, on est proches de lui. On travaille, on travaille parce que gagner le Championnat, pour nous, est très important. Avec le coach, avec une grande envie, nous devons gagner pour lui. Il y a trop de critiques sur le coach et ça ne nous plaît pas. On doit être tous unis pour gagner le Championnat». Pas sûr toutefois que cela soit suffisant. L’avenir de Galtier sur le banc parisien s’assombrit de jour en jour.

