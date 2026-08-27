PSG : Dembélé et Nuno Mendes absents à Lille, Barcola s’est entraîné jeudi

Le LOSC reçoit le Paris Saint-Germain vendredi 28 août 2026 à 20h45 CET, au stade Pierre-Mauroy, pour la 2e journée de Ligue 1. Le club parisien abordera ce déplacement sans Ousmane Dembélé, mis au repos, ni Nuno Mendes, suspendu.

Le PSG a indiqué qu’Ousmane Dembélé bénéficie de quelques jours de repos et doit reprendre l’entraînement le lundi 31 août. Son absence à Lille s’inscrit donc dans une gestion physique déjà annoncée par le club.

Nuno Mendes, lui, purge le deuxième de ses trois matches de suspension. Le latéral portugais reste donc indisponible pour ce rendez-vous de championnat dans le Nord.

Selon une source proche des négociations citée par l’AFP, Bradley Barcola s’est entraîné jeudi matin avec le PSG alors que son transfert vers Liverpool est en bonne voie. Le club parisien n’a pas annoncé son absence de manière officielle pour ce déplacement.