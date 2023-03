PSG: Daniel Riolo conseille Lionel Messi sur son avenir

Dans un entretien accordé à OhMyGoal, le journaliste de RMC Sports Daniel Riolo a conseillé à Lionel Messi de ne pas prolonger son contrat au PSG.

L’élimination du PSG, par le Bayern Munich, en huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi dernier, a relancé les débats sur l’avenir de plusieurs joueurs du club de la capitale française. Si Neymar et Marco Verratti sont cités par certains observateurs comme les premiers joueurs qui doivent quitter le club, Lionel Messi est également de plus en plus contesté. La Pulga a été fusillé pour sa terne prestation contre le Bayern, et les supporters estiment désormais qu’il ne doit pas prolonger son aventure à Paris.

Un avis partagé par le journaliste de RMC Sports Daniel Riolo, qui ne veut surtout pas que Lionel Messi termine sa carrière comme Cristiano Ronaldo. « Au PSG, je ne crois pas qu’il ait une vraie motivation à jouer pour ce club, qu’il ait un vrai attachement à ce club, il est venu par opportunisme. Le pire, c’est que je ne lui en veux même pas. Il aura fait deux saisons, il faut passer à autre chose. […] J’ai presque envie de lui dire, pour lui « mais va à Miami, va je ne sais pas où ». La fin de Ronaldo m’a désespéré, je ne veux pas que Messi termine de la même façon. Qu’il aille se régaler quelque part, à Miami, au soleil. Mais le PSG, ce n’est pas cohérent sportivement de le prolonger », a lancé le journaliste lors d’un entretien accordé à OhMyGoal et relayé par Footmercato.

Quel avenir pour Messi?

L’avenir de Lionel Messi est d’ailleurs à la Une de plusieurs médias européens et argentin ce vendredi matin. Mundo Deportivo met en vedette Messi à la une sous le titre « la grande décision ». Selon le journal catalan la priorité de Messi est de rester au PSG. Cependant, d’autres options sont également sur la table, telles qu’un départ pour l’Inter Miami (aux États-Unis), un retour à Newell’s ou une signature hypothétique en Arabie Saoudite (où il se rendra en mars en tant qu’ambassadeur du tourisme). Le média ajoute que le Barça rêve toujours de faire revenir sa légende.

Des options confirmées en Argentine, notamment par TyC Sports qui précise que le prochain séjour de Lionel Messi en Arabie saoudite ne concerne pas son avenir. Olé place le dossier en une de son site. Selon le média argentin, Messi a un objectif clair pour la saison prochaine: disputer la Ligue des champions en 2023-2024, avant la Copa America 2024 qu’il envisage de jouer avec l’Argentine. La même source précise que pour le moment la Pulga négocie uniquement avec le PSG pour une prolongation de contrat. Affaire à suivre donc…