PSG: Daniel Riolo cartonne violemment Kylian Mbappé après le naufrage à Newcastle

La lourde défaite du PSG face à Newcastle (1-4) mercredi soir en Ligue des champions, continue de susciter des débats en France. Dernier à réagir, Daniel Riolo, qui a violemment dézingué Kylian Mbappé.

Dans un match tumultueux qui a vu son équipe s’incliner 1-4 face à Newcastle, Kylian Mbappé a une nouvelle fois confirmé sa méforme actuelle. Sur le terrain de St James’ Park, le numéro 7 du Paris Saint-Germain a livré une prestation extrêmement fade, ne réussissant qu’un seul tir, sans aucun dribble, et se contentant de toucher le ballon à 51 reprises. Un chiffre désastreux qui le classe troisième parmi les joueurs ayant eu le moins de touches de balle, derrière Gonçalo Ramos (43 ans) et Randal Kolo Muani (24 ans).

Cette performance décevante n’a pas échappé à l’œil critique du consultant sportif bien connu, Daniel Riolo, qui n’a pas mâché ses mots à l’antenne de RMC Sport. Riolo a rappelé une déclaration célèbre de Mbappé de l’année précédente, dans laquelle ce dernier exhortait Neymar à bien se nourrir et à bien dormir pour performer. Riolo a souligné que Mbappé avait effectué une préparation médiocre après avoir été mis à l’écart. Ce qui, selon lui, a impacté son niveau de jeu sur le terrain.

«Mbappé, je me souviens l’an dernier de sa fameuse phrase à l’encontre de Neymar, il va falloir bien manger, bien dormir. Mbappé a fait une préparation moisie suite à sa mise à l’écart, mais quand on fait une préparation qui est comme ça, on travaille et on sort un petit peu moins« , a-t-il déclaré.

Le consultant n’a pas hésité à critiquer le comportement hors du terrain de Mbappé, affirmant que ce dernier était en train de devenir le chef de file des soirées décadentes à Paris. Riolo a également mis en garde Mbappé des conséquences potentielles de sa réputation grandissante dans la capitale française, soulignant qu’il devrait être prudent quant à ce qu’il est en train de devenir.

Parce que là où Mbappé est en train de devenir un grand leader, c’est le leader des plus grandes soirées de débauche à Paris en ce moment. Les soirées que fait Mbappé à Paris et la réputation qu’il est en train de se faire dans tout Paris avec tous les gens qui parlent, il faudrait qu’il fasse très attention aux choses qui peuvent lui retomber sur la gu*le dans pas longtemps. Attention à ce qu’il est en train de devenir Mbappé. Et attention à ce que les gens commencent à dire de lui un peu partout», a-t-il ajouté. Les paroles véhémentes de Riolo ne manqueront pas de susciter des réactions et de raviver le débat autour de l’attaquant français.