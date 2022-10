PSG: contrat démentiel pour Kylian Mbappé? Le club sort du silence

Dans un communiqué transmis à la presse française ce lundi, le PSG a répondu aux révélations du média français Le Parisien sur le contrat de Kylian Mbappé.

Annoncé avec insistance du côté du Real Madrid lors du dernier mercato estival, le PSG a fini par convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Et pour arriver à ce tour de force, le club français a dû mettre la main à la poche, selon Le Parisien, dimanche. D’après le média français, le natif de Bondy devrait toucher 630 millions d’euros bruts sur trois ans, s’il va au bout de son bail actuel avec le champion de France en titre.

MATCH à VENIR Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 12 LIL - : - MON Serie A 2022-2023 Journée 11 AS Roma - : - Napoli La Liga 2022-2023 Journée 11 Barcelona - : - Athletic Club Serie A 2022-2023 Journée 11 CRE - : - Sampdoria Serie A 2022-2023 Journée 11 Sassuolo - : - Verona La Liga 2022-2023 Journée 11 Celta Vigo - : - Getafe Premier League 2022-2023 Journée 13 WES - : - BOU Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Red Bull Salzburg - : - CHE Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Sevilla - : - COP Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Benfica - : - Juventus Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 PAR - : - MAC Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Borussia Dortmund - : - MAC Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 RB Leipzig - : - Real Madrid Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Celtic - : - Shakhtar Donetsk Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Dinamo Zagreb - : - AC Milan Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Club Brugge KV - : - FC Porto Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Inter - : - PLZ Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Ajax - : - LIV Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Atletico Madrid - : - Bayer Leverkusen Uefa Ligue des Champions Phases de Groupe Journée 5 Barcelona - : - Bayern Munich < >

Dans le détail, Kylian Mbappé aurait d’abord touché une prime à la signature de 180 millions d’euros, payés en trois saisons, avant de percevoir un salaire de 72 millions annuels, soit 6 M€ mensuels. Une prime de fidélité serait également incluse à hauteur de 240 millions bruts, là aussi en 3 fois (70 en 2022, 80 en 2023 et 90 en 2024). Des chiffres complètement fous qui ont beaucoup fait parler, notamment en Espagne, forçant le club parisien à répondre.

Dans un communiqué transmis à la presse française ce lundi, le PSG a démenti cette information du Parisien, tout en dénonçant un article « sensationnaliste » et regrettant par ailleurs le timing de cette révélation.

« Suite à l’article sensationnaliste publié hier (dimanche) au sujet du Club et l’un de ses joueurs, le Paris Saint-Germain s’inscrit en faux contre le récit et les détails allégués. Le timing de publication interroge à quelques heures d’un important match de Ligue des champions« , a lancé le club de la capitale avant de poursuivre. « Le Paris Saint-Germain ne s’abaissera pas à faire plus de commentaires. Chacun au Club se concentre de manière positive sur le prochain match de Ligue des Champions qui aura lieu demain.«

Pour rappel, le PSG accueille le Maccabi Haïfa ce mardi, lors de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. En cas de victoire, les protégés de Christophe Galtier assureraient leur place en huitièmes de finale de la compétition, tout en faisant un pas vers la première place de la poule. Sauf blessure de dernière minute, Kylian Mbappé sera de la partie.