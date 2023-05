PSG: Christophe Galtier réagit à la prolongation de Marquinhos

-Publicité-

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier s’est réjouit de la prolongation de son capitaine Marquinhos.

Ce vendredi après-midi, le PSG a annoncé la prolongation du contrat de Marquinhos. Le capitaine parisien est désormais lié à son club jusqu’au 30 juin 2028. Présent en conférence de presse quelques heures après, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier s’est exprimé avec satisfaction sur la prolongation de contrat de son défenseur. Il a notamment exprimé sa joie de voir son capitaine signer un nouveau bail, soulignant l’importance de sa présence et de son leadership au sein de l’équipe. Il a également salué les qualités du joueur, tant sur le plan technique que sur le plan mental, et a souligné son rôle essentiel dans le succès de l’équipe.

«Le PSG vous annonce que Marquinhos vient de prolonger jusqu’en 2028. C’est un signal fort envoyé par le club : savoir conserver ses meilleurs joueurs, a souri l’entraîneur parisien. Marqui est très attaché au club, c’est un enfant du club, pour moi, pour le club et pour les supporters c’est une très bonne nouvelle. C’est un exemple, il est arrivé au PSG à 19 ans, il termine sa dixième saison, c’est l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde, un international brésilien, c’est une vraie bonne nouvelle, ça montre la volonté du PSG de rester compétitif dans les saisons à venir, c’est aussi pour Marqui une preuve de ce qu’il apporte dans le vestiaire et sur le terrain, son calme et son implication», a-t-il expliqué.

Arrivé au PSG en juillet 2013, à l’âge de 19 ans, Marquinhos à une armoire à trophées bien garnie avec le club de la capitale française. L’international Brésilien a notamment remporté 7 Championnats de France (2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 et 2022), 6 Coupes de France (2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021), 6 Coupes de la Ligue (2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2020) et 7 Trophées des champions (2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022.

