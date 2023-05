PSG: Christophe Galtier évoque la suspension de Lionel Messi

-Publicité-

En conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier n’a pas échappé aux questions sur la suspension de Lionel Messi. Mais le technicien français a préféré botter en touche.

Le PSG se déplace sur le terrain de Troyes, dimanche prochain, à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1. A moins de 48 heures de cette rencontre, l’entraîneur du club parisien Christophe Galtier s’est présenté en conférence de presse ce vendredi. Sans surprise, le technicien français a été interrogé sur la suspension de Lionel Messi. Pour rappel, le champion du monde 2022 est sanctionné deux semaines par son club pour s’être rendu en Arabie Saoudite lundi dernier sans autorisation.

Le technicien français n’a pas souhaité s’étendre sur le sujet. « On va aller dans la chronologie. J’ai été informé en début de semaine par ma direction de sa décision de suspendre Leo. Ensuite, j’ai pris la décision de ne pas la commenter. Je suis salarié du club, une décision est prise, je ne la commente pas« , a-t-il lâché, relayé par RMC Sport. Questionné quant au retour de la Pulga, Galtier a déclaré:

« On verra au moment où Leo reviendra, on verra ce qu’il va se passer, évidemment qu’il y aura des discussions avec l’intégralité du club, mais aussi avec Leo qui est le premier concerné« . L’avenir de Lionel Messi s’écrit désormais loin du PSG. Selon les dernières informations des médias français, la direction parisienne a déjà acté le départ du joueur, tandis que ce dernier ne veut plus rejouer avec l’actuel leader de Ligue 1.

