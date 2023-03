PSG: Christophe Galtier donne la recette pour renverser le Bayern

A la veille du huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, Christophe s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le technicien français d’exposer ce que devra faire ses poulains pour espérer sortir vainqueur de ce duel.

Ce mercredi (à 21h, GMT+1), le PSG se rend en Allemagne pour affronter le Bayern Munich lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après avoir perdu à domicile lors du match aller (0-1), les Parisiens devront présenter leur meilleure version face aux Bavarois s’ils veulent renverser la situation. Et l’entraîneur du club parisien Christophe Galtier a son plan pour accomplir cette mission.

« Jouer. Jouer beaucoup plus que ce que nous avons fait à l’aller. On a autre plan de jeu. La présence de Kylian donne plus de profondeur et de percussion. On veut être plus haut et mettre plus de pression. Et si possible récupérer le ballon plus tôt dans le camp munichois« , a-t-il lancé en conférence de presse d’avant match ce mardi, relayé par RMC Sport. Le technicien français a ensuite ajouté que ses joueurs devraient être beaucoup plus conquérants physiquement que lors de la manche aller.

« Tous les matchs sont importants. On est dans une compétition très difficile. Il y aura un vainqueur et un vaincu. C’est comme ça. Tous les matchs, on les joue avec l’ambition de les remporter. La Ligue des champions est toujours un objectif très élevé. (…) Le PSG doit avoir un comportement beaucoup plus agressif, conquérant. Si nous sommes dans cet état d’esprit, on a la possibilité de se qualifier demain soir« , a-t-il poursuivi.

Battu à l’aller sur le score de 1-0, le PSG devra remporter cette manche retour contre le Bayern par deux buts d’écart pour se qualifier directement en quarts de finale de la C1. Le club parisien peut également décrocher les prolongations et potentiellement la séance des tirs buts en cas de victoires avec un but de différence.