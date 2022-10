PSG: Christophe Galtier clôt le débat sur le contrat démentiel de Kylian Mbappé

L’entraineur du PSG était ce lundi en conférence de presse, à la veille de la réception de Maccabi Haifa en Ligue des champions. Et Christophe Galtier a mis les choses au claire sur le contrat record de Kylian Mbappé chez les Parisiens.

C’est l’actualité qui secoue la planète foot depuis hier. Le PSG aurait déboursé plus d’un demi-milliard d’euros pour conserver Kylian Mbappé. En effet, comme le révèle le journal le Parisien, l’attaquant français, prolongé jusqu’en 2025, aurait signé un contrat record avec un salaire de 630 millions d’euros sur trois ans. Des chiffres démentiels qui ont déclenché l’ire de la presse surtout espagnole, obligeant le club français à pondre ce lundi un communiqué officiel pour démentir ces informations du médial local.

Interrogé sur le sujet cet après-midi en conférence de presse, à 24 heures du match face à Maccabi Haifa en Ligue des champions, Christophe Galtier n’a pas voulu commenter ces allégations de la presse sur le cas de son attaquant vedette. Le technicien français a préféré se concentrer sur le match de demain, décisif dans la course à la qualification en huitième de finale.

« Vous savez que le club a communiqué, c’est de l’extra-sportif, cela ne me regarde pas, je suis concentré sur demain, nous avons un match de Champions League. Voilà, c’est sorti juste avant le match. Au moins, on ne se réveillera pas avec une surprise demain, mais on ne sait jamais. On va rester concentré sur le jeu et sur la victoire difficile qu’on devra obtenir contre Haïfa. » Le débat clôt?