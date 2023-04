PSG: Christophe Galtier calme le jeu autour de Kylian Mbappé

En conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG s’est prononcé sur les critiques proférées publiquement par Kylian Mbappé à l’encontre du club.

«Je viens de prendre part au visionnage de la campagne de réabonnement du club pour la saison 2023/2024. À aucun moment je n’ai été informé de la teneur de l’entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d’une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l’image individuelle. Le PSG est un grand club et une famille, mais il n’est surtout pas le Kylian Saint-Germain», a posté Kylian Mbappé sur Instagram ce jeudi, pour manifester son désaccord contre la vidéo promotionnelle du PSG pour lancer le réabonnement.

Evidemment, cette sortie de l’attaquant français a créé des tensions au sein du club. Certains observateurs comme Christophe Dugarry ont critiqué la prise de parole publique du natif de Bondy, qui a mis à mal son club. Interrogé sur le sujet en conférence de presse d’avant match ce vendredi, l’entraîneur parisien Christophe Galtier a tenu à calmer le jeu.

«C’est très difficile pour moi de m’exprimer, ça concerne Kylian et le club, il est apparu dans de bonnes conditions, il était souriant, il a écourté sa séance avec une gêne à la hanche, ce qui ne va pas compromettre sa participation au match. Il y a eu beaucoup de discussions entre Kylian et le club et je pense que l’incident ou le malentendu est dissipé», a-t-il confié aux journalistes avant le déplacement sur la pelouse de Nice samedi, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1.