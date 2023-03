PSG: Christophe Dugarry se réjouit de la blessure de Neymar

Sur les antennes de RMC Sports ce lundi, Christophe Dugarry, ancien international français, a réagi à la blessure de Neymar, qui met un terme à sa saison. Et champion du monde 98 estime que c’est une “chance incroyable” pour le club et son entraîneur Christophe Galtier.

Neymar a subi une blessure musculaire importante survenue en février dernier, ce qui nécessite une intervention chirurgicale pour le soigner. En conséquence, le joueur brésilien ne refoulera plus les pelouses avant la fin de la saison. Le PSG a annoncé cette nouvelle ce lundi en publiant un communiqué sur ses canaux officiels. Si beaucoup de supporters et d’observateurs estiment que c’est une gros coup dur pour le club de la capitale française, ce n’est pas le cas de tous. L’ancien international français Christophe Dugarry assure que cette absence de Neymar est une chance unique pour le club et son entraîneur Christophe Galtier.

« Je suis ravi pour le PSG que Neymar soit blessé. Je trouve que c’est une chance incroyable pour Christophe Galtier. A un moment, il aurait dû avoir le courage de sortir Neymar, c’était la seule solution. Cette équipe est bien mieux équilibrée à cinq derrière, avec trois milieux de terrain et Mbappé-Messi devant. Avec un PSG qui va jouer un peu plus bas et en contre-attaque. Cette équipe n’est pas capable d’avoir de la maîtrise parce qu’à la perte du ballon, les trois de devant ne défendent pas et ils se retrouvent en danger. Ils concèdent beaucoup trop d’occasions« , a-t-il lancé sur les antennes de RMC Sports sans sourciller.

Le champion du monde 98 poursuit ses propos en taclant le style de jeu de Neymar. « Je ne peux plus le voir Neymar. Je n’y arrive plus. Je le trouve insupportable dans ses dribbles, dans son attitude. Je ne veux plus le voir sur le terrain. Il me fatigue« , at-il ajouté. Un avis tranché qui n’est visiblement pas partagé par le coach du PSG Christophe Galtier. En conférence de presse il y a quelques jours, le technicien français a assuré que l’absence de Neymar est une grosse perte pour le club.