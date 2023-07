PSG: « …cette année est peut-être la nôtre », une recrue évoque un sacre en Ligue des champions

En réponse à une question, la nouvelle recrue du PSG, Milan Skrinar a estimé que la saison prochaine serait peut-être la bonne pour que le club parisien remporte la Ligue des champions. Toutefois, il demande du temps.

Nouvelle recrue du PSG, le défenseur Milan Skrinar s’est hissé en finale de la Ligue des champions avec l’Inter Milan lors de la précédente saison. Même s’il n’a pas disputé la moindre minute, il a tout de même assisté depuis le bord du terrain à la tension d’une telle rencontre, finalement remportée par Manchester City sur le score de 1-0.

Désormais, établi au cœur de la capitale française, le joueur slovaque nourrit de grandes ambitions : remporter la prestigieuse Coupe aux grandes oreilles avec le Paris Saint-Germain. Son enthousiasme est palpable alors qu’il s’apprête à porter fièrement les couleurs de sa nouvelle équipe. Lorsqu’on lui demande si ce transfert de l’Inter à Paris pourrait être considéré comme une régression, en lien avec les parcours récents de deux clubs en C1, il répond sans hésitation:

- Publicité-

«Non, non, pas du tout ! Nous avons joué, c’est vrai, la finale de la Ligue des champions cette année avec Milan. Mais Paris en a joué une il y a trois ans, donc… Nous avons perdu la dernière, le PSG a perdu la sienne aussi. Là, je me dis que cette année est peut-être la nôtre ! Mais je ne veux pas parler de ça, anticiper sur ce genre de choses. La meilleure chose à faire est de bosser et nous verrons ce qui se passera le jour J.», relayé par Footmercato.

Articles similaires