PSG: bonne nouvelle pour Kylian Mbappé

Victime d’une blessure aux adducteurs et absent lors de la victoire face à Clermont (4-0) en ouverture de la Ligue 1, Kylian Mbappé a fait son retour à l’entrainement collectif. Une bonne nouvelle pour l’attaquant parisien, attendu face à Montpellier ce weekend.

Il avait été le grand absent de la soirée parfaite du PSG à Clermont (4-0) le weekend dernier en ouverture de la Ligue 1. Une démonstration de force des parisiens, incarnée par Lionel Messi et Neymar qui ont fait le show. Le champion du monde 2018 est lui, resté à Paris. La raison? Une blessure aux adducteurs qui l’avait empêché de faire le déplacement en Auvergne.

« Il a eu une petite alerte, on n’a pas voulu prendre de risque. Évidemment, si on avait été sur un match difficile ou un match de Ligue des champions, Kylian aurait peut-être participé. Mais là, on a préféré retarder son retour et je pense qu’il sera avec nous face à Montpellier », avait déclaré l’entraineur parisien, Christophe Galtier, le week-end dernier. Et l’international français a fait un premier pas vers son retour à la compétition.

En effet, comme le rapporte Le Parisien et confirmé par L’Equipe, le joueur de 23 ans ne souffre plus des adducteurs et est sorti des soins ce mardi. L’international français « a participé à l’entraînement après quatre jours de travail adapté » et devrait faire partie du groupe face à Montpellier, dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1, samedi.

Impressionnant lors de l’exercice 2021-2022 où il a porté à lui tout seul le PSG, malgré une désillusion en Ligue des champions, Kylian Mbappé pourrait enfin lancer sa nouvelle saison avec le club parisien qui semble transfigurer avec deux premières sorties XXL.