PSG bat l’OM 5-0 en J21, Lee marque le cinquième but

Neuf minutes plus tard, il a décoché un tir qui a pris le gardien adversaire de court; De Lange a mal contrôlé le ballon, permettant au score de basculer en faveur de son équipe (5-0, 74e).

Impact et réactions

La décision de faire entrer Lee s’est révélée payante: sa première intervention digne d’intérêt s’est transformée en but grâce à une combinaison de sang-froid de l’attaquant et d’un manque de maîtrise du portier adverse. Le geste du gardien, assimilable à une faute de main, a suffi à offrir un but facile et à creuser l’écart. Sur le banc, l’entraîneur a visiblement cherché à maintenir la pression en apportant du sang neuf, tandis que les supporters ont accueilli ce nouveau but par des encouragements et des applaudissements. Sur le plan du jeu, cette action illustre l’importance des substitutions bien coordonnées et la manière dont un changement peut rapidement influer sur le rythme d’une rencontre.