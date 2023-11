PSG: Achraf Hakimi se confie sur sa belle forme

-Publicité-

Le latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, traverse actuellement l’une des meilleures périodes de sa carrière. Il a cherché une explication à cet état de grâce.

Achraf Hakimi marche sur les eaux cette saison. Le latéral droit du PSG a marqué 4 buts en 14 apparitions toutes compétitions confondues en ce début d’exercice. Une bonne forme de l’international marocain qui le doit notamment à l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien. C’est ce qu’a expliqué le Lion de l’Atlas dans une interview accordée à la chaîne du club.

« J’ai l’impression que je progresse chaque année, sur le plan mental également. Je suis un peu plus mature dans ma façon de jouer, dans mes choix sur le terrain. Ce sont des choses qui s’apprennent avec le temps, vous progressez avec les matchs. C’est pour ça que je pense être meilleur d’année en année », s’est d’abord réjoui l’international marocain sur PSG TV.

« (…) L’arrivée de Luis Enrique m’a fait du bien. Je trouve qu’il fait du très bon travail ici. Sa façon de comprendre le football, le style de jeu qu’il met en place, toujours aller de l’avant, j’aime beaucoup. Comme il l’a dit, je ne suis pas qu’un défenseur. J’aime aussi beaucoup le jeu offensif. Il me demande régulièrement d’y participer et je me sens à l’aise dans ce rôle », a ajouté Achraf Hakimi.

Le joueur de 25 ans est actuellement au Maroc pour le rassemblement de novembre, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. L’équipe magrébine est logée dans le groupe E, avec l’Erythrée (qui a annoncé son retrait), le Congo, le Niger, la Tanzanie et la Zambie. Les demi-finalistes du Mondial 2022 affronteront la Tanzanie mardi prochain, lors de la deuxième journée des éliminatoires.