PSG: accusé de racisme, Christophe Galtier sort du silence

L’avocat de Christophe Galtier a publié un communiqué ce mercredi dans lequel il dément catégoriquement que son client ait tenu des propos discriminatoires pendant qu’il était entraîneur de l’OGC Nice.

Selon un e-mail consulté et authentifié par l’émission « After Foot », Julien Fournier, ancien directeur du football de l’OGC Nice, a porté des accusations graves contre Christophe Galtier. Les faits se seraient déroulés lorsque les deux hommes travaillaient ensemble au sein du club niçois en 2021-2022. Le coach du PSG aurait déclaré à son directeur sportif que le Gym ne pouvait pas avoir une équipe comportant autant de joueurs noirs et musulmans.

Dans un communiqué transmis à l’AFP, l’avocat de Christophe Galtier a répondu au scandale. Et il fait savoir que son client « conteste avec la plus grande fermeté » avoir tenu des propos discriminatoires envers des joueurs lorsqu’il officiait à Nice. Il annonce même des « poursuites judiciaires » à venir. Me Olivier Martin fait ajoute que l’actuel entraîneur du Paris Saint-Germain « a pris connaissance avec stupéfaction des propos injurieux et diffamants » rapportés par l’ancien dirigeant niçois Julien Fournier.

Pour rappel, le PSG a ouvert une enquête interne pour faire la lumière sur cette histoire. En attendant, le club parisien ne souhaite pas agir précipitamment, ni paniquer. Le poste de Christophe Galtier à la tête du champion de France en titre n’est donc pas menacé pour le moment, en tout cas pas à cause cette affaire.