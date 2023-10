PSG 3-0 AC Milan: les réactions des parisiens

-Publicité-

Après leur victoire convaincante contre le Milan AC (3-0), ce mercredi soir en Ligue des champions, les joueurs du PSG se sont montrés ravis devant les médias.

La lourde défaite contre Newcastle (1-4) il y a quelques semaines est désormais oubliée. Le PSG s’est parfaitement relancé en Ligue des champions ce mercredi soir, lors de la troisième journée de groupes de la compétition. Opposés au Milan AC, au Parc des Princes, les Parisiens se sont imposés avec la manière sur le score de 3-0. Kylian Mbappé (32e), Randal Kolo Muani (53e) et Kang-in Lee (89e) ont inscrit les trois buts de la rencontre.

Une prestation tout en maîtrise qui a fait plaisir à l’entraîneur Luis Enrique, malgré un début compliqué pour ses poulains. «Le résultat m’a le plus plu. S’il faut analyser le match, je pense que Milan a été meilleur pendant 25 minutes. On n’a pas réussi à trouver des solutions. Ça nous a handicapés, mais à partir du but, on s’est libéré et ça nous a fait du bien pour la seconde période.», indique-t-il à Canal +, relayé par Footmercato.

De son côté, le jeune Waren Zaïre-Emery (17 ans), élu homme du match, a savouré cette victoire: « Je suis content d’être l’homme du match. Après, c’est un travail d’équipe, on a pris du plaisir à jouer ensemble. On est une équipe, ça se voit sur le terrain, on fait les efforts les uns pour les autres. Je suis bien fatigué, mais il y a l’ambiance, le public qui pousse. Je n’ai pas joué contre Strasbourg, je me suis bien préparé, ça fait deux passes décisives en plus. C’est clair que j’ai fait un bon match ».

Enfin, deuxième buteur de son équipe, Randal Kolo Munai a livré un bilan positif de la prestation collective de son équipe. «On est très fiers de notre performance, on a fait une très bonne partie de match. Aujourd’hui, on avait à cœur de gagner, de très bien débuter cette rencontre. On est parti chercher haut comme on le voulait, et on a su marquer très vite pour ensuite enchaîner en deuxième période. On avait à cœur de garder le ballon, de contrôler ce match. On a su concrétiser ce qu’on voulait mettre en oeuvre. Forcément, pour la Ligue 1 et le reste, ça donne de la confiance. Il faut continuer sur cette lancée», a confié l’ancien Nantais.