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Protection des mineurs en ligne: Meta annonce de nouveaux réglages, l’Afrique avance par cadres distincts

Meta a annoncé le 26 août un accord avec 52 procureurs généraux représentant des États, des territoires et le district de Columbia aux États-Unis pour durcir par défaut la protection des 13-17 ans sur Facebook et Instagram, un dossier qui remet en lumière l’encadrement public des mineurs sur les réseaux sociaux.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Protection des mineurs en ligne: Meta annonce de nouveaux réglages, l’Afrique avance par cadres distincts
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Selon Meta, le dispositif doit encore être approuvé par la justice. Le groupe prévoit notamment une limite quotidienne par défaut de deux heures sur Facebook et Instagram, un blocage d’accès entre minuit et 6 heures et une coupure des notifications pendant les heures de classe.

Meta dit aussi vouloir renforcer la détection des comptes susceptibles d’appartenir à des enfants de moins de 13 ans, basculer les adolescents vers des réglages adaptés, proposer un fil non personnalisé, masquer par défaut le nombre de mentions « j’aime » et étoffer les contrôles parentaux.

En Afrique, le sujet suit des voies déjà formalisées mais non uniformes. L’Union africaine a adopté le 21 mai 2024 une politique continentale de protection et d’autonomisation des enfants en ligne destinée à aider les États membres à élaborer leurs stratégies nationales.

Le Kenya a, de son côté, publié le 29 avril 2025 des lignes directrices sectorielles sur la protection et la sécurité des enfants en ligne. Au Gabon, l’ordonnance n°0011/PR/2026 du 26 février 2026 fixe la majorité numérique à 16 ans et interdit la création d’un compte sur un réseau social aux moins de 16 ans.

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