Abomey-Calavi: le maire Nathanaël Koty somme les usagers et commerçants de dégager les dépôts sauvages sous 96 heures

​Face à la dégradation du cadre de vie et à la persistance d’actes d’incivisme urbain, l’administration municipale d’Abomey-Calavi durcit le ton.

Par un communiqué rendu public le mardi 15 septembre 2026, le maire Gbèdandé Dénadjèdji Nathanaël Koty a adressé une mise en demeure formelle aux commerçantes, commerçants installés aux abords des marchés, ainsi qu’à l’ensemble des riverains et usagers de la route, leur enjoignant de faire disparaître sans délai les amas d’immondices jonchant l’espace public.

​Le diagnostic posé par l’autorité communale met en exergue des comportements répréhensibles répétés, caractérisés par l’abandon anarchique d’ordures ménagères et de résidus de diverses natures le long des chaussées et autour des marchés.

Outre la dégradation visuelle de la ville, ces dépôts sauvages obstruent les caniveaux ainsi que les ouvrages d’assainissement pluvial, provoquant des risques majeurs d’inondation en pleine saison des pluies, d’insalubrité endémique et de perturbation de la circulation routière.

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​Pour juguler ces menaces sanitaires et écologiques, l’édile prescrit l’évacuation immédiate de tous les encombrants et le curage des canalisations bouchées par ces comportements. Il appelle également les acteurs économiques et les citoyens à utiliser exclusivement les réceptacles publics d’ordures mis à leur disposition et à travailler de concert avec les équipes d’enlèvement quotidien mobilisées par la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS).

​Déploiement imminent de la force publique passé le délai de grâce

​La municipalité accorde un moratoire strict de quatre-vingt-seize (96) heures, à compter de la publication de la note, pour permettre aux contrevenants de se mettre en conformité avec les règles élémentaires de propreté urbaine.

​À l’expiration de cet ultimatum, les services techniques municipaux, appuyés par les unités de la Police républicaine, déclencheront des opérations de déguerpissement forcé et d’enlèvement d’office des dépotoirs sauvages.

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Les contrevenants s’exposeront en outre aux amendes et sanctions pénales prévues par les lois et règlements régissant l’hygiène publique et la salubrité au Bénin.