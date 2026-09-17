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Abomey-Calavi: un directeur d’école en fuite suite à une correction corporelle infligée à un apprenant

La reprise des classes a pris une tournure tragique dans la commune de Zè, département de l’Atlantique.

Edouard Djogbénou
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Abomey-Calavi: un directeur d’école en fuite suite à une correction corporelle infligée à un apprenant
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Un incident survenu au lendemain de la rentrée scolaire au sein d’une école primaire publique de l’arrondissement de Hèkanmè plonge la communauté éducative et les riverains dans l’indignation: un jeune écolier a été grièvement touché aux doigts lors d’une correction physique collective infligée par le directeur de l’établissement.

​Des sévices corporels aux conséquences médicales lourdes

​Selon les témoignages recueillis sur place, le directeur d’école aurait entrepris de châtier corporellement plusieurs apprenants. Au cours de cette punition, l’un des enfants a subi de sérieuses lésions à la main, marquées par une plaie profonde ayant nécessité une évacuation d’urgence vers une formation sanitaire.

Le jeune patient y a d’ailleurs été de nouveau admis le mercredi 16 septembre 2026 pour le suivi et la poursuite de soins intensifs.

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​Fuite du responsable et appel à des sanctions exemplaires

​L’indignation des familles s’est accrue à la suite du comportement du chef d’établissement, qui s’est évaporé dans la nature dès la constatation de la gravité de la blessure de l’élève. Cette défection, largement dénoncée par les populations comme une tentative de fuite face à ses responsabilités, a provoqué une vive tension dans le village.

​Les parents d’élèves et les habitants de Hèkanmè interpellent fermement les autorités des ministères en charge des enseignements maternel et primaire ainsi que les services de la Police républicaine pour localiser l’enseignant, éclaircir les circonstances exactes de ces violences et appliquer les sanctions administratives et pénales prévues par la réglementation en vigueur contre les châtiments corporels en milieu scolaire.

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