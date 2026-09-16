Protection des données personnelles au Bénin: dix-sept agents de l’APDP prêtent serment au tribunal de Cotonou

Conformément aux exigences du Code du numérique en vigueur en République du Bénin, dix-sept agents de l’Autorité de protection des données personnelles (APDP) ont officiellement prêté serment ce lundi 14 septembre 2026.

L’audience solennelle s’est déroulée dans la salle d’audience du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, marquant une phase déterminante dans la professionnalisation et la responsabilisation des ressources humaines de l’institution.

​Cette cérémonie protocolaire a concerné différentes catégories de collaborateurs intervenant au sein de l’organe de régulation. Parmi les récipiendaires figurent quatre cadres, huit stagiaires ainsi que cinq conducteurs de véhicules administratifs, tous appelés à manipuler ou à côtoyer des informations sensibles dans l’exercice quotidien de leurs fonctions.

​Prenant la parole au cours de l’audience, le procureur de la République a souligné la portée capitale de ce serment et l’obligation stricte de probité qui en découle. De son côté, la présidente de séance a insisté sur la dimension individuelle de cet engagement républicain, rappelant avec fermeté les devoirs de discrétion et de confidentialité qui incombent désormais aux agents, ainsi que les sanctions pénales et administratives encourues en cas de violation de leur parole délibérément donnée.

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​À travers cette démarche juridique obligatoire, l’Autorité de protection des données personnelles réaffirme sa détermination à verrouiller la sécurité des informations confidentielles et à garantir une protection rigoureuse de la vie privée des citoyens sur l’ensemble de l’écosystème numérique national.