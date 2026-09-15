Nigeria : un laboratoire industriel de méthamphétamine démantelé, un Mexicain arrêté

La National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) a annoncé mardi 15 septembre avoir démantelé dans l’État d’Ebonyi un laboratoire clandestin de méthamphétamine à échelle industrielle et arrêté Arturo Carrera Loaiza, un ressortissant mexicain que l’agence soupçonne d’avoir recruté des spécialistes étrangers pour un réseau transnational.

Loaiza a été interpellé le 19 août à l’aéroport de Lagos alors qu’il tentait de quitter le Nigeria, selon les éléments rendus publics par la NDLEA. L’enquête a ensuite conduit les agents à une propriété en construction à Isiata Ugoni Okposi, dans l’État d’Ebonyi, où une opération a été menée le 30 août.

Selon l’agence, des photographies et leurs données de localisation, puis une carte mémoire de vidéosurveillance saisie sur le site, ont aidé les enquêteurs à suivre le déplacement de produits chimiques et de matériel vers une maison isolée voisine. La NDLEA dit y avoir récupéré notamment 442,8 kg d’acétone, 31,5 kg d’acide chlorhydrique, des déshydrateurs et des équipements de synthèse.

L’agence relie cette affaire à une série de laboratoires clandestins découverts cette année. Le 17 juin, elle avait arrêté dans un laboratoire de Tapa, dans l’État d’Oyo, le ressortissant mexicain Jose Villa Ochoa et quatre Nigérians. Dans son communiqué du 24 juin, la NDLEA décrivait cette installation comme une ligne de production industrielle et indiquait que des cristaux saisis avaient été testés positifs à la méthamphétamine.

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Le 3 septembre, le porte-parole de la NDLEA, Femi Babafemi, avait déjà signalé une opération à Ebonyi et affirmé que des réseaux liés à des ressortissants mexicains cherchaient à installer des laboratoires dans plusieurs États. L’agence avait alors indiqué que les suspects arrêtés à Ebonyi seraient présentés publiquement après l’achèvement des procédures nécessaires.