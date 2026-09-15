Eswatini : deux employés du gouvernement américain légèrement blessés, enquête ouverte

Deux membres du personnel du gouvernement américain ont été légèrement blessés vendredi soir 11 septembre à Maphiveni, dans le nord-est de l’Eswatini, au cours d’une opération militaire contre la contrebande. Les autorités des deux pays ont ouvert des investigations sur l’incident.

La porte-parole par intérim du gouvernement eswatinien, Thabile Mdluli, a confirmé mardi à l’Associated Press que les deux Américains avaient subi des blessures mineures. Les autorités n’ont pas révélé leur identité ni précisé les raisons de leur présence dans la zone.

Le département d’État américain a indiqué être informé de l’incident et assuré que les personnels concernés étaient en sécurité. Washington travaille avec le gouvernement eswatinien afin d’établir les circonstances exactes, selon l’Associated Press.

Le porte-parole de l’armée, Sandile Gwebu, a décrit l’affaire comme une question diplomatique désormais traitée par les deux gouvernements. La Force de défense d’Eswatini a lancé une enquête interne sur les événements.

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L’incident s’est produit dans la région de Lubombo, près de Maphiveni, pendant une opération visant des activités présumées de contrebande. Un communiqué gouvernemental relayé lundi situe les faits vers 22 heures le 11 septembre et confirme l’ouverture de l’enquête militaire.