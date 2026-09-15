Somalie : 17 marins libérés après 138 jours aux mains des pirates

Le cargo MV Sward et ses 17 membres d’équipage ont été libérés le 11 septembre près de Garacad, dans la région somalienne du Puntland, après 138 jours aux mains de pirates. Des sources sécuritaires du Puntland citées par plusieurs médias ont indiqué qu’une rançon avait été versée, sans en préciser le montant.

Le navire avait été détourné le 26 avril au large de Garacad avec 15 Syriens et deux Indiens à bord. Le même jour, UK Maritime Trade Operations avait signalé qu’un cargo avait été pris sous contrôle par des personnes non autorisées à six milles nautiques au nord-est de Garacad puis redirigé vers les eaux territoriales somaliennes.

Le MV Sward transportait des engrais et se dirigeait vers Mombasa, au Kenya. Durant sa captivité, les pirates l’ont utilisé comme bateau-mère pour étendre leur rayon d’action et s’emparer d’au moins deux navires de pêche iraniens ainsi que du cargo MV Lutuf, battant pavillon camerounais.

Au moment de la libération, les 17 marins se trouvaient encore à bord. Selon les récits de sources sécuritaires du Puntland, les pirates ont quitté le navire près de Garacad avant de rejoindre la terre ferme, mettant fin à une détention commencée près de cinq mois plus tôt.

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Cette libération intervient dans un contexte de recrudescence de la piraterie au large de la Somalie et dans le golfe d’Aden. Les données de l’Organisation maritime internationale citées par l’AFP font état d’au moins 15 attaques dans la zone depuis le début de 2026, le niveau le plus élevé depuis 2013.

Quatre navires commerciaux restaient encore aux mains de pirates selon les informations publiées après la libération du Sward. Un autre bâtiment, le MT Glamour, a par ailleurs été brièvement pris pour cible dans le golfe d’Aden le 10 septembre avant que ses assaillants ne quittent le navire le lendemain.