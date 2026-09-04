Flambée de la piraterie somalienne : six navires détournés et plus de 90 marins retenus en otage

La piraterie maritime enregistre une brutale recrudescence au large de la Corne de l’Afrique et dans le golfe d’Aden. Six navires commerciaux ont été détournés et plus de 90 marins ont été capturés depuis la mi-avril 2026 dans cette zone stratégique, marquant la réactivation à grande échelle des réseaux d’assaillants opérant depuis les côtes somaliennes.

Parmi les assauts les plus récents figure la capture du pétrolier sous pavillon tanzanien MT Asana, survenue le 17 juillet 2026 au large du Yémen. Pris d’assaut par des assaillants lourdement armés à bord de skiffs rapides, le bâtiment commercial a été forcé de changer de trajectoire avant d’être dérouté vers le littoral du nord-est de la Somalie.

Les modes opératoires ont nettement gagné en envergure et en complexité. Selon les analyses techniques publiées par le MICA Center de la Marine nationale française, les assaillants ont adapté leurs tactiques en ciblant de gros navires de commerce, notamment des cargos, des pétroliers et des vraquiers, après s’être emparés au préalable d’embarcations de pêche côtières converties en bateaux-mères pour étendre leur rayon d’action au large.

Cette intensification des attaques s’appuie directement sur un contexte sécuritaire fragilisé. La dégradation de la situation est alimentée par l’instabilité politique au Puntland, combinée au redéploiement d’une part substantielle des patrouilles militaires internationales vers la mer Rouge et le détroit d’Ormuz, une manœuvre qui a laissé un vide opérationnel exploité par les pirates.

Une concentration alarmante des prises d’otages

Ce retour en force place le secteur au cœur des périls maritimes globaux. D’après les statistiques du Bureau maritime international, 38 actes de piraterie et vols à main armée ont été recensés à l’échelle planétaire au cours du premier semestre, mais les pirates somaliens sont à l’origine de 94 % des prises d’otages maritimes mondiales constatées sur cette période.