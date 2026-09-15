Ghana : 3,9 tonnes de cocaïne saisies en France, Mahama convoque la sécurité

Le président ghanéen John Dramani Mahama a convoqué les responsables de la sécurité, de l’aviation et des ports à une réunion jeudi 17 septembre à Jubilee House, à Accra, après la saisie en France de près de 3,9 tonnes de cocaïne dans un conteneur arrivé du Ghana .

La réunion, prévue à 12 h 30, doit examiner les failles dans le contrôle des ports, aéroports et frontières terrestres. Une invitation signée par le secrétaire du président, Callistus Mahama, mentionne aussi le partage du renseignement, le contrôle des cargaisons et des passagers, la coordination entre services et l’usage de technologies de détection.

La saisie a été effectuée au port de Dunkerque. Selon le parquet français chargé de la lutte contre la criminalité organisée, la cocaïne était dissimulée dans un conteneur de déchets plastiques arrivé du Ghana et partiellement destiné à Anvers, en Belgique. La valeur de revente a été estimée à 225 millions d’euros, soit environ 261 millions de dollars.

La justice française a ouvert une enquête sur le réseau soupçonné d’avoir organisé l’importation. Les autorités françaises ont indiqué que la police judiciaire ciblait déjà ce réseau avant l’interception du conteneur.

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Au Ghana, la Commission de contrôle des stupéfiants, NACOC, a annoncé le 14 septembre l’arrestation de trois personnes soupçonnées d’avoir facilité les activités du fugitif néerlandais Jos Leijdekkers, surnommé « Bolle Jos ». Elles sont en garde à vue et assistent les enquêteurs, selon la commission.

La réunion du 17 septembre doit rassembler les dirigeants des principales institutions de sécurité et de transport, chacun accompagné d’au plus un responsable technique. Les participants doivent présenter les failles qu’ils identifient et proposer des mesures sur le renseignement, la surveillance, le contrôle des cargaisons et les opérations conjointes.