Au Soudan, l’armée intercepte des drones visant deux grands barrages

L’armée soudanaise a annoncé mardi 15 septembre avoir abattu plusieurs drones qui visaient le complexe de barrages Upper Atbara et Setit, dans l’État de Gedaref, ainsi que le barrage de Khashm al-Girba, dans l’État de Kassala. Aucun décès ni dommage structurel n’a été signalé sur ces installations.

Anadolu, citant le quotidien Sudan News, fait état de trois drones abattus par les défenses aériennes dans les secteurs d’Al-Fashaga et de Khashm al-Girba. Le compte rendu ne précise pas qui opérait ces appareils. Sudan Tribune indique de son côté que les engins visaient des infrastructures hydroélectriques et d’irrigation proches de la frontière éthiopienne.

Plus au sud, Damazin, capitale de l’État du Nil Bleu, a subi des frappes distinctes dimanche et lundi. La 4e division d’infanterie de l’armée a accusé les Forces de soutien rapide, FSR, d’avoir visé des zones habitées et des installations civiles. Les FSR n’avaient pas réagi publiquement à cette accusation au moment de l’annonce.

Sudan Tribune rapporte quatre morts et plusieurs blessés dans les attaques de Damazin, en citant des sources militaires. Darfur24 a documenté au moins un décès dans une station-service et rapporté d’autres victimes signalées par des témoins, sans confirmer l’ensemble des bilans disponibles.

Publicité

Les frappes interviennent alors que l’armée a renforcé ses positions dans le Nil Bleu face à la progression des FSR et de leurs alliés du Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord. La région borde l’Éthiopie et le Soudan du Sud et constitue un axe important pour les mouvements de forces et l’approvisionnement.

Le complexe Upper Atbara et Setit et le barrage de Khashm al-Girba jouent un rôle dans l’irrigation et l’alimentation électrique de l’est du Soudan. Damazin se trouve également à proximité du barrage de Roseires, l’une des principales installations hydroélectriques du pays.

Le commandant de la 4e division d’infanterie, le général Ismail al-Tayeb Hussein, a inspecté les dégâts sur des dépôts de carburant et d’autres sites civils à Damazin. L’armée a indiqué le 15 septembre qu’elle renforçait la protection des civils et des infrastructures vitales dans la ville.