Soudan : L’armée envoie des renforts dans le Nil Bleu face aux assauts des paramilitaires

L’armée régulière soudanaise a acheminé un premier contingent de forces conjointes dans l’État du Nil Bleu afin d’endiguer l’offensive conjointe menée par les Forces de soutien rapide (FSR) et la faction alliée du Mouvement populaire de libération du Soudan-Nord. Cette manœuvre vise à stopper les incursions adverses dans ce secteur frontalier névralgique.

Cette mobilisation intervient après la revendication par les paramilitaires des FSR de la prise de contrôle des bases militaires de Bakouri et de Sirkom. Ces deux positions stratégiques sont situées au sud-est d’Ad-Damazin, le chef-lieu de l’État du Nil Bleu, et constituent un verrou pour la protection de la capitale régionale.

En riposte immédiate, le commandement militaire soudanais a dépêché une brigade d’élite du Service de sécurité et de renseignements sur l’axe contesté de Bakouri. Les forces armées ont également affirmé avoir abattu trois drones hostiles en provenance directe du territoire éthiopien lors des récents affrontements.

Cette activité aérienne coïncide avec les observations du Laboratoire de recherche humanitaire de l’université de Yale. Une analyse par imagerie satellite datée de fin août 2026 met en lumière une accumulation militaire d’envergure sur la base éthiopienne d’Asosa, marquée par l’arrivée d’une centaine de pick-up armés et de matériel logistique orientés vers la frontière.

Offensive annoncée et tractations à Addis-Abeba

Sur le front opérationnel, le général Yasser al-Atta a annoncé le déclenchement imminent de manœuvres militaires de grande ampleur pour repousser les assaillants. En parallèle, le commandant en chef des FSR, Mohamed Hamdane Dogolo, dit « Hemedti », a conduit des entretiens bilatéraux à Addis-Abeba avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed.