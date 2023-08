Propos choquants d’une influenceuse ivoirienne sur Henriette Bédié : Life TV sort du silence

Jada Dia, influenceuse sur TikTok et présentée dans l’émission « TikTok Cœur » de LIFE TV, a verbalement agressé Madame Henriette Bédié, épouse de l’ancien président ivoirien Henri Konan Bédié. Face à cela, la chaine privée ivoirienne a clarifié la situation.

Dans une publication sur Snapchat, « l’influenceuse » a exprimé ses condoléances à l’épouse du défunt Président du PDCI-RDA tout en prononçant des paroles déplacées et irrespectueuses. « Mes condoléances maman, quand maman va finir son deuil, on va lui donner une gamme blanchissante avec le savon 4 en 1…« a-t-elle déclaré, provoquant la colère générale.

Ce vendredi 4 août 2023, la chaîne de télévision a rappelé dans un communiqué que le programme « TikTok Cœur » est un programme de divertissement qui met en avant différentes personnalités du web qui sont invitées à partager leurs expériences sur différents sujets sociaux liés aux réseaux sociaux. « C’est avec consternation que, dans la soirée du jeudi 3 août, nous avons vu circuler une publication irrespectueuse et inappropriée sur les réseaux sociaux faite par l’une des intervenantes invitées », affirme la Direction des programmes, mettant en évidence que « n’est ni animatrice ni chroniqueuse de LIFE TV », contrairement à certains commentaires sur la toile.

Ensuite, la chaîne de télévision a souligné son engagement à promouvoir des principes tels que le respect et la bienveillance, qui, selon elle, ont été violés par la publication irrespectueuse de l’influenceuse. Ainsi, LIFE TV a décidé d’annuler la diffusion de l’épisode « TikTok Cœur » où cette invitée controversée devait apparaître.

Enfin, la chaîne a exprimé ses excuses à son public et à toutes les personnes touchées par cette situation. De plus, elle a également réaffirmé son engagement à diffuser des programmes bienveillants, respectueux et divertissants.

