Promotion de l’excellence scientifique : le Bénin récompense ses talents en mathématiques et sciences physiques à Djougou

L’Agence de développement de l’enseignement technique (ADET) a clôturé, samedi 29 août 2026 à Djougou, la deuxième édition de son camp d’excellence de vacances consacré aux mathématiques et aux sciences physiques, au profit de 70 élèves des classes de Seconde C et Première C venus de tout le Bénin.

La cérémonie de clôture, organisée au Centre culturel et de formation Abdoulaye Bio Tchané, a permis de récompenser les meilleurs élèves du camp, qui s’est déroulé du 10 au 29 août sous la tutelle du ministère de l’Enseignement secondaire, technique et de la Formation professionnelle.

Selon le directeur général de l’ADET, Fructueux Aho, l’initiative vise à renforcer les capacités scientifiques des apprenants et à susciter davantage de vocations dans les filières scientifiques, dans la perspective des compétitions panafricaines et internationales de mathématiques.

Le camp s’inscrit dans le prolongement du Concours général de mathématiques et de sciences physiques, dont la troisième édition a tenu sa phase finale nationale les 3 et 4 juillet 2026 à l’Institut de mathématiques et de sciences physiques (IMSP) de Dangbo, avec l’appui technique de cet institut.

Des lauréats récompensés

Les cinq meilleurs élèves de chaque niveau ont reçu des récompenses financières remises par les autorités présentes, dont le président du Conseil économique et social, Abdoulaye Bio Tchané, qui a salué l’engagement du gouvernement en faveur de l’excellence scientifique.

Selon l’ADET, les meilleurs éléments du camp pourront intégrer les stages de préparation aux Olympiades panafricaines et internationales de mathématiques.