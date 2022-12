Procès du 28 Sept en Guinée: « Libérez-moi ! », Dadis Camara clame son innocence et évoque un complot

Ouvert le 28 septembre 2022, le procès des événements du 28 septembre 2009 a connu ce lundi, la déposition de l’un des plus gros accusés dans ce dossier devant le tribunal de première instance de Dixinn. Il s’agit de Moussa Dadis Camara, ancien président de la Guinée, ex-Chef de l’Etat et président de l’ex-Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD).

Très attendu dans ce procès, Moussa Dadis Camara a fait une entrée fracassante. A la barre, on a vu un homme énervé, agacé et qui a même dicté la ligne de conduite aux différentes parties en ce qui concerne les questions qui’il faudra lui adresser. « Si je vois des questions à tendance de me frustrer, de crier sur moi, je garde mon droit au silence. J’alerte tout le monde dans ce sens. Les questions qui doivent venir, doivent être dans le cadre de la complicité », a-t-il dit avec un ton très élevé.

Commandant en chef des forces armées guinéennes et président de la République au moment des faits, Moussa Dadis Camara est poursuivi pour des faits de meurtre, enlèvement, pillages et vi0ls commis sur des personnes ayant participé à la manifestation de l’opposition le 28 septembre 2009 au stade du « 28 septembre ». A la barre, l’intéressé a nié toute responsabilité dans ses faits et s’est accroché au chef d’accusation de « complicité » mentionné dans l’arrêt de renvoi.

« Libérez-moi ! »

Dans cette rocambolesque affaire qui remonte à 13 ans en arrière, Moussa Dadis Camara rejette les faits portés contre sa personne. Même sur la complicité de la commission des actes évoqués, il dit être innocent. Selon Dadis Camara, aucun de ses co-accusés n’a affirmé avoir reçu l’ordre de sa part pour se rendre au stade et perpétré des actes de violences contre les manifestants et les opposants. En somme, l’officier de l’armée se dit « clean » et demande à être libéré expressément.

« Qu’est ce que vous attendez, Monsieur le Président, pour me libérer ? Il n’y a rien contre moi. Je n’ai jamais donné l’ordre à qui que ce soit d’aller au stade. Libérez-moi ! », a-t-il lancé à l’attention d’Ibrahima Sory 2 Tounkara, président du tribunal de première instance de Dixinn.

La théorie du complot

Pour Moussa Dadis Camara, les événements tragiques du 28 septembre 2009, pour lesquels il dit être « injustement accusé », résultent « d’un complot savamment orchestré » contre sa personne. « Ce complot, c’était pour me rendre infréquentable, pour me salir devant la communauté internationale », a dit le Capitaine Dadis Camara.

Mais qui a pu bien monter un complot contre Moussa Dadis Camara, « tout-puissant » au moment des faits ? Sans ambages, l’ancien président guinéen a cité son ex-vice président Sekouba Konaté, l’ancien président Alpha Condé et Aboubacar Sidiki Diakité (Toumba), son ex-aide de camp.

Face au juge, il a indiqué que ce complot avait été orchestré pour le faire partir du pouvoir pour le tuer. Pour conforter sa théorie, il évoque le coup de feu qu’il a reçu de la part d’Aboubacar Sidiki Diakité, quelques jours après les événements du 28 septembre 2009.

« Il est en train d’aller dans tous les sens »

La posture de Moussa Dadis Camara ne convainc par les avocats d’Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba. Pour Maître Lanciné Sylla, Dadis est « en train d’aller dans tous les sens, en inventant une théorie du complot ». « Les événements du 28-Septembre sont la conséquence logique de la volonté de Dadis de se présenter comme candidat », a-t-il martelé.

A l’étape actuelle de sa comparution, Moussa Dadis Camara fait face aux questions du ministère public. Après ça, il devra affronter la partie civile et les avocats de la défense.