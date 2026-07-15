Procès Dangnivo: le procureur de Cotonou estime qu’aucun élément ne relie Donatien Amoussou à la mort du syndicaliste

​Le procès concernant l’affaire Pierre Urbain Dangnivo se poursuit devant le Tribunal de première instance de Cotonou, marqué ce mercredi 15 juillet 2026 par la phase des réquisitions du ministère public.

​Lors de sa prise de parole, le procureur de la République près le Tribunal de Cotonou, Olushègun Tidjani Serpos, s’est prononcé sur les charges pesant contre Donatien Amoussou, présumé co-auteur de l’assassinat du cadre du ministère public.

​Pour le représentant du ministère public, l’examen des éléments du dossier ne permet pas d’établir une responsabilité pénale du prévenu dans la disparition et le décès du cadre du ministère des Finances. Bien qu’il ait évoqué certains traits de caractère de l’accusé, le procureur a souligné l’absence de preuves matérielles pour soutenir l’accusation de meurtre.

​« Donatien Amoussou… même s’il est cupide, aucun élément ne le relie à la mort de Pierre Urbain Dangnivo », a déclaré Olushègun Tidjani Serpos lors de son réquisitoire.

​Les débats se poursuivent

​Cette déclaration du parquet apporte une clarification majeure sur la position de l’accusation concernant Donatien Amoussou. Le procès se poursuit au tribunal de Cotonou, où les différentes parties s’apprêtent à présenter leurs plaidoiries avant que le dossier ne soit mis en délibéré.

Ainsi, après 16 ans de détention provisoire, Donatien Amoussou peut être déclaré innocent dans cette affaire juridico-politique qui tient en haleine depuis plus de 15 ans la famille Dangnivo et les proches du disparu.