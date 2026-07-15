Procès Dangnivo : le parquet requiert 30 ans de prison contre Codjo Alofa

Le ministère public a présenté, ce mercredi 15 juillet, ses réquisitions dans le procès de la disparition de Pierre Urbain Dangnivo. Le procureur a demandé une peine de 30 ans de réclusion criminelle contre le principal accusé, Codjo Alofa, ainsi que la restitution des restes de la dépouille de la victime à sa famille.

Le procès de l’affaire Pierre Urbain Dangnivo est entré dans une phase décisive ce mercredi 15 juillet 2026 devant le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou. À l’occasion de ses réquisitions, le ministère public a requis une peine de 30 ans de réclusion criminelle contre le principal accusé, Codjo Alofa.

Selon Bip Radio, le procureur de la République près le tribunal, Olushègun Tidjani Serpos, a demandé à la cour de requalifier les faits reprochés à Codjo Alofa en complicité de meurtre avec coauteurs. Il a également requis une amende de 150 millions de francs CFA et demandé que les restes de la dépouille de Pierre Urbain Dangnivo soient restitués à sa famille.

S’agissant du coaccusé, Donatien Amoussou, le ministère public a également sollicité une requalification des faits. Le parquet a requis 60 mois de prison ferme à son encontre pour escroquerie.

Ces réquisitions interviennent après plusieurs jours d’audience marqués par les auditions de témoins, d’anciens responsables des forces de sécurité, ainsi que par les plaidoiries des différentes parties. Plus tôt, Me Olga Anassidé, avocate de la famille Dangnivo, avait estimé que « ce dossier a été solidement noué pour ne pas être facilement dénoué », dénonçant les nombreuses zones d’ombre qui entourent encore cette affaire.

La disparition de Pierre Urbain Dangnivo, ancien cadre du ministère de l’Économie et des Finances, remonte au 17 août 2010. Pendant près de seize ans, cette affaire a donné lieu à de multiples rebondissements judiciaires, alimentant les débats sur les circonstances exactes de sa disparition et de sa mort présumée.

Les réquisitions du ministère public constituent une étape importante, mais elles ne préjugent pas de la décision de la cour.