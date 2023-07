Prix Socrates 2023: qui pour succéder à Sadio Mané? Les nommés dévoilés

-Publicité-

France Football a dévoilé ce vendredi les nominés pour l’édition 2023 du Trophée Socrates, récompensant les joueurs et joueuses engagés dans des projets sociétaux et caritatifs.

L’année dernière, Sadio Mané est devenu le premier lauréat du Prix Socrates, intronisé lors de la cérémonie du Ballon d’Or 2022. Ce prix prestigieux vise à récompenser les joueurs et joueuses engagés dans des projets sociétaux et caritatifs. Ce vendredi, France Football a dévoilé les nominés pour l’édition 2023 du trophée, et cinq personnalités se disputent le précieux sésame.

Parmi les nominés, on retrouve tout d’abord la joueuse américaine Alex Morgan, évoluant au San Diego. Sa fondation a pour mission de détecter les obstacles auxquels font face les filles et les femmes, et de soutenir des initiatives qui apportent une réelle transformation à la fois sur le plan individuel et systémique. Une autre prétendante est Asisat Oshoala, membre du FC Barcelone féminin. Originaire du Nigeria, elle a fondé une fondation visant à soutenir l’éducation des jeunes filles dans son pays. La joueuse nigériane se bat pour l’autonomisation des jeunes femmes par le biais du sport et de l’éducation.

Marcus Rashford, joueur de Manchester United, est également en lice pour le prix. Il s’est distingué par son travail remarquable pour lutter contre la pauvreté infantile au Royaume-Uni. Grâce à sa campagne, il a réussi à obtenir des mesures gouvernementales visant à fournir des repas gratuits aux enfants défavorisés pendant les vacances scolaires.

Antonio Rüdiger, défenseur du Real Madrid, a été nommé pour son engagement au Sierra Leone, son pays d’origine. Sa fondation a pour but d’aider les personnes défavorisées, en travaillant sur plusieurs dimensions telles que l’éducation, l’alphabétisation, les infrastructures ou encore l’inclusion par le sport, en finançant des projets qui répondent à ces enjeux.

Enfin, Vinicius Junior, également joueur du Real Madrid, a été sélectionné pour son implication dans des projets sociaux au Brésil. L’Instituto Vini.Jr. propose des solutions pédagogiques innovantes pour lutter contre les fortes inégalités sociales dans le pays. Le prix sera décerné le lundi 30 octobre prochain, lors de la cérémonie du Ballon d’Or qui se tiendra au Théâtre du Châtelet à Paris.

