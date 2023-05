Prix Marc-Vivien Foé: les 03 finalistes dévoilés

-Publicité-

Les 3 finalistes du Prix Marc Vivien Foé, récompensant le meilleur joueur africain de l’année en Ligue 1, ont été dévoilés ce vendredi. On y retrouve l’Ivoirien Seko Fofana, tenant du titre et déjà en course pour le titre UNFP du meilleur joueur du championnat français.

Le prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1, approche de son dénouement. Après avoir annoncé les 11 nommés en avril, les trois finalistes ont été dévoilés ce vendredi. Parmi eux, Seko Fofana, milieu de terrain ivoirien de Lens, fait figure de favori. Déjà en lice pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1 lors des trophées UNFP, Fofana réalise une excellente saison avec 6 buts et 4 passes décisives. Ayant remporté le prix l’année précédente, il pourrait bien décrocher une deuxième victoire consécutive.

La liste est complétée par Chancel Mbemba, défenseur congolais de l’Olympique de Marseille. Pilier de la défense phocéenne cette saison, l’ancien joueur de Porto a été un élément clé de la réussite de son équipe jusqu’à présent. Sa présence parmi les trois finalistes n’est certainement pas usurpée. Enfin, Terem Moffi, attaquant nigérian âgé de 23 ans, est le troisième candidat à la distinction. Auteur de 17 buts entre Lorient et Nice cette saison, Moffi a confirmé son statut de l’un des meilleurs attaquants du championnat.

Prix Marc-Vivien Foé 2023: Seko Fofana, Chancel Mbemba et Terem Moffi finalistes https://t.co/Z4eECR9UQM pic.twitter.com/QKkD5k9ZFh — RFI (@RFI) May 19, 2023 - Publicité-

Le suspense reste entier quant à l’identité du vainqueur de ce trophée prestigieux. La réponse sera dévoilée le 30 mai prochain, lors d’une cérémonie qui couronnera le meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1.

Articles similaires