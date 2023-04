Prix Marc Vivien Foé 2023: les nominés sans aucun joueur béninois

- Publicité-

RFI et France 24 ont dévoilé ce lundi les 11 nominés pour le prix Marc Vivien Foé 2023, récompensant le meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison dernière. Aucun Béninois e fait partie de la liste.

On connait désormais les candidats en lice pour le prix Marc-Vivien Foé 2023, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1 de la saison écoulée. RFI et France 24 ont publié ce lundi la liste des 11 joueurs en lice pour la récompense convoitée. Vainqueur de la dernière édition, Seko Fofana est bien évidemment de la course. Le milieu de terrain de RC Lens va cependant se frotter à une rude concurrence.

Parmi eux, on retrouve le défenseur central congolaos Chancel Mbemba, auteur de grosses performances et prolifique (4 buts) depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille l’été dernier. Lui aussi auteur de 4 buts et auréolé de son statut de demi-finaliste de la Coupe du monde, le latéral droit marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, figurera aussi parmi les favoris. Idem pour l’attaquant nigérian Terem Moffi, passé de Lorient à Nice cet hiver et auteur de 16 buts, ce qui en fait le 6e meilleur buteur du championnat à l’heure actuelle. A préciser qu’aucun joueur béninois ne fait partie du groupe.

Les 11 nommés pour le prix Foé 2023

Yunis ABDELHAMID (Maroc/Reims)

Mama BALDE (Guinée-Bissau/Troyes)

Mohamed CAMARA (Mali/Monaco)

Habib DIALLO (Sénégal/Strasbourg)

Seko FOFANA (Côte d’Ivoire/Lens)

Achraf HAKIMI (Maroc/PSG)

Chancel MBEMBA (RDC/OM)

Terem MOFFI (Nigeria/Nice)

Marshall MUNETSI (Zimbabwe/Reims)

Salis Abdul SAMED (Ghana/Lens)

Hamari TRAORÉ (Mali/Rennes)