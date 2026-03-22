Princesse Akiko de Mikasa au Bal de la Rose à Monaco entourée de la famille princière

Le Bal de la Rose s’est tenu à Monte-Carlo le samedi 21 mars; la famille princière de Monaco s’y est rassemblée pour une soirée caritative ayant pour thème la galaxie. Parmi les personnalités présentes figuraient le prince Albert II, son épouse Charlene, la princesse Caroline et sa fille cadette Alexandra de Hanovre, ainsi qu’une invitée exceptionnelle issue de la famille impériale japonaise.

Le magazine Point de Vue avait indiqué, le 13 mars, que le couple princier avait pris contact avec la princesse Akiko de Mikasa après l’avoir rencontrée lors de l’Exposition universelle d’Osaka l’été précédent. La princesse Akiko a accepté l’invitation et est arrivée le 20 mars afin d’assister à un rendez‑vous sportif la veille du bal.

La princesse japonaise était présente au stade Louis‑II pour le Tournoi Sainte‑Dévote de rugby, événement auquel participait une équipe d’origine japonaise. Souriante et élégante, elle s’est montrée au côté du prince Albert, de la princesse Charlene et de leur fille Gabriella, qui a visiblement grandi. Pour la soirée du 21 mars, elle portait une jupe longue et bouffante jaune pastel à motifs floraux, associée à un haut rose poudré ceinturé de vert vif, complétée par un collier de perles, des gants blancs, un petit sac et un foulard en mousseline posé sur l’avant‑bras.

L’allure céleste et sophistiquée de la princesse Charlene

La princesse Charlene a choisi une robe longue signée Elie Saab, une création one‑shoulder avec cape, taillée pour mettre en valeur la taille et laissant subtilement une épaule dévoilée. La tenue, brillante, était accompagnée d’une pochette scintillante tenue à la main et de boucles d’oreilles visibles. Sa chevelure blonde était coiffée en ondulations rappelant le style hollywoodien.

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