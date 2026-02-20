Princes Harry et William: selon un livre, Kate Middleton serait à l’origine de leur brouille

Les relations entre le prince Harry et le prince William sont tendues depuis plusieurs années. D’après Russell Myers, rédacteur en chef de la rubrique consacrée à la monarchie au Mirror, un différend autour de la protection accordée à Kate Middleton et à Meghan Markle est à l’origine de cette fracture, les deux femmes n’ayant pas bénéficié du même traitement selon l’auteur.

Dans son ouvrage William & Catherine: The Intimate Story, dont la parution est annoncée pour le 26 février, Russell Myers revient notamment sur la manière dont William et Kate ont réagi au départ de Harry pour les États‑Unis en janvier 2020, accompagné de Meghan. Depuis cette décision, la relation entre les deux frères s’est fortement détériorée, écrit encore l’auteur.

Myers rapporte que la contestation liée à la sécurité a nourri leur brouille. Après que Meghan ait été la cible d’attaques sur les réseaux sociaux, notamment en raison de ses origines métisses, Harry aurait exigé que des mesures de protection soient mises en place.

Un bras de fer autour de la sécurité et d’une prise de parole non concertée

Selon les extraits publiés, Harry a d’abord saisi des conseillers du palais, puis les équipes de protection financées par le ministère de l’Intérieur, qui lui auraient indiqué qu’une protection officielle ne serait fournie qu’après son mariage avec Meghan. Face à ces refus, il se serait tourné vers son père et son frère pour obtenir leur intervention. Le prince de Galles, toujours d’après Myers, a rappelé qu’il ne pouvait pas s’ingérer dans une décision relevant du gouvernement, notamment lorsque des dépenses publiques étaient en jeu.

Myers ajoute que Harry savait que Catherine avait, à l’époque où elle était la compagne de William, reçu des conseils informels du palais et avait bénéficié d’une protection continue dès leurs fiançailles. Le refus ultérieur de William d’apporter son aide aurait, selon l’auteur, déclenché une querelle dont les conséquences ont été longues et acrimonieuses.

L’auteur précise par ailleurs que la situation s’est encore envenimée lorsque Harry a publié, sans consulter son père ni son frère, une prise de position dénonçant la couverture en ligne visant Meghan. Il aurait alors demandé à l’équipe de communication de Kensington Palace de répondre immédiatement, dénonçant les insultes, le harcèlement et les sous‑entendus racistes contenus dans certains articles. D’après Myers, Harry a été exaspéré que son père et son frère le réprimandent pour cette réaction impulsive et surpris par leur refus apparent de le soutenir, une phase qu’il qualifie de tournant rendant plus difficile leur rassemblement pour des réunions communes, chacun invoquant des motifs pour ne pas y participer.