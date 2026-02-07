Prince William bientôt en Arabie saoudite sous haute tension

Dans quelques jours, le prince William effectuera une visite officielle en Arabie saoudite. Le palais de Buckingham avait indiqué en janvier, via un communiqué, qu’il se rendrait pour la première fois dans ce pays afin de célébrer « le développement des liens commerciaux, énergétiques et d’investissement » entre les deux États.

À la veille de ce déplacement, le futur roi a été saisi par un dossier sensible : les proches de deux détenus condamnés à mort ont sollicité son intervention. Le Daily Mail a publié, le 6 février, que cette démarche intervient alors que la visite du prince, prévue à partir du 9 février, approche.

Dans une lettre adressée au prince, les familles de Yousef al-Manasif et de Jawad Qureiris ont exprimé leur espoir que sa venue puisse constituer un tournant. Elles ont demandé qu’il aide à garantir la protection des deux hommes pour pouvoir à nouveau les serrer dans leurs bras sans craindre de les perdre, en revendiquant leur droit à la vie.

Éléments connus sur les deux détenus

Selon le Daily Mail, Yousef al-Manasif a été interpellé en 2017 à l’âge de 20 ans pour des faits remontant à l’âge de 15 ans. L’organisation Reprieve a déclaré qu’après son arrestation il a été placé à l’isolement et soumis à des tortures pendant cinq mois, privé de tout contact familial et contraint, selon l’ONG, de signer des aveux qui ont servi à sa condamnation à mort. Il est aujourd’hui âgé de 29 ans.